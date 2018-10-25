أكد طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي أن حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول بالنادي لن يرحل عن قيادة الفريق، مُشيرًا إلى أن إدارة النادي اتخذ قرارًا بتقديم شكوى رسمية للاتحاد الإفريقي ضد حكم مباراة الفريق أمام فيتا كلوب الكونغولي.

وقال هاشم خلال تصريحاته لإذاعة أون سبورت إف أم :"مجلس الإدارة اتخذ قرار بتقديم شكوي رسمية ضد حكم مباراة المصري وفيتا كلوب للاتحاد الافريقي بالمستندات والأدلة التي نمتلكها، التحكيم في أفريقيا يعاني والكل يعلم ذلك الأمر وليس جديد على مصر".

وأوضح عضو مجلس إدارة المصري أن هناك رضا تام عن مستوى ونتائج الفريق تحت قيادة المدرب حسام حسن قائلًا :"هناك رضا عما قدمه هذا الفريق والجهاز الفني ونحن على قناعة بأن حسام حسن يقدم اقصي ما عنده من اجل الفريق وهناك توافق تام بينه وبين الإدارة".

وأتم طارق هاشم تصريحاته قائلًا :"حسام حسن حصل على الجنسية البورسعيدية ولن يرحل عن صفوفنا ونحن متمسكين بوجوده ولن نسمح برحليه لأي نادي آخر من أجل مواصلة مشوار الانجازات الذي نتمني تجسيده بالبطولات".

يُذكر أن النادي المصري كان قد ودع بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية من الدور نصف النهائي بعد خسارته على يد فيتا كلوب برباعية نظيفة بمجموع المباراتين.