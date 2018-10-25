مؤلف «الزيبق»: أنتظر تصوير الجزء الثاني لكتابة حلقات الثالث والأخير

وليد يوسف: رمضان موسم ظالم للأعمال الدرامية



"نحن لسنا في مهمة عمل عادية.. ولكننا في مهمة وطنية تأتي في مقدمة اهتماماتنا"، بهذه الكلمات أجاب المؤلف وليد يوسف عن سؤال حول تصوير الجزء الثاني من "الزيبق 2" بعد ارتباط بطل العمل الفنان كريم عبد العزيز ببطولة 4 أفلام سينمائية يجري تصويرها تباعا.

قال مؤلف "الزيبق" إن كريم عبد العزيز أعلن بنفسه في الندوة التي شارك فيها مؤخرا بجامعة حلوان عن الانتهاء من كافة الأمور المتعلقة بالمسلسل والتي تسببت في تأجيل تصويره لأكثر من عام، وأكد أنه يعطي الأولوية للمسلسل رغم انشغاله ببطولة 4 أفلام وهي نادي الرجال السري، والجزء الثاني من الفيل الأزرق، وفيلم الفارس، ورجل المستحيل المأخوذ عن سلسلة روايات نبيل فاروق التي تحمل نفس الاسم، وأعلن كريم عن قدرته على توفيق أوضاعه وإذا تعذر فالأولوية ستكون لمسلسل الزيبق.

وأضاف يوسف أن "كل العاملين بمسلسل الزيبق يدركون جيدا أهمية هذا العمل الذي يحكي قصة بطولة مصرية حقيقية ويبث الانتماء والوطنية في نفوس المصريين خاصة جيل الشباب، فالعمل مهمة وطنية لنا جميعا كلنا نشعر بحالة حب وأمل في هذا العمل وكلنا نشعر بمدى حبنا للوطن وباعتزازنا بأبطالنا المصريين في كل الجبهات وكيف أن لدينا أبطال لا نعلم عنهم شيئا رغم أنهم يضحون بحياتهم يوميا من أجل أمن وسلام الوطن وبالتالي فكلنا نضع هذا المسلسل في مقدمة اهتماماتنا".

وأوضح يوسف أنه انتهى من كتابة كل حلقات الجزء الثاني وفي انتظار بدء التصوير ليشرع في كتابة حلقات الجزء الثالث والأخير مشيرا إلى أن أحد أهم سمات أعمال الجاسوسية هي تصاعد الأحداث بشكل يتسم نوعا ما بالهدوء بخلاف ما يعتقده البعض أن مسلسلات الجاسوسية تتميز بالأكشن، فالعمل يستعرض حربا ولكن حرب عقول أو ما يطلق عليها الحرب الباردة الخالية من الأكشن لكنها مليئة بالإثارة وتصاعد الأحداث لذلك تم تقسيم التصاعد الطبيعي لأحداث "الزيبق" على 3 أجزاء.

وعن ردود الأفعال التي حققها الجزء الأول قال يوسف إن "العرض الثاني للمسلسل أنصفه بشكل كبير فحينما تم إعادة عرضه خارج الموسم الرمضاني وبعيدا عن زحمة المسلسلات الدرامية نال العمل فرصته الحقيقية في المشاهدة وحقق نجاحا رائعا وردود أفعال طيبة للغاية، فالمسلسل يتميز بإنتاج ضخم وتم الاستعانة فيه بأحدث أجهزة التصوير وتم استخدام كافة التقنيات الحديثة لتقديم صورة مختلفة وديكور مبهر، والعمل مليء بالنجوم وتم تصوير معظم مشاهده خارج مصر، والكل شاهد حجم الجهد المبذول فيه وتفاعل مع الأحداث والجميع الآن متلهف لمعرفة باقي الأحداث".

وختم وليد يوسف حديثه مؤكدا أن الموسم الرمضاني يثبت كل يوم أنه "موسم ظالم للأعمال الدرامية" وفقد بريقه وجاذبيته لكثير من صناع الدراما وأصبحت هناك مواسم موازية وقوية وتحظى على نسب مشاهدة مرضية تماما بدليل تحقيق أعمال كثيرة لنجاحات رائعة رغم عرضها خارج الموسم.