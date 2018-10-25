يعلن البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، اسم الفائز بجائزة ساخاروف التي يخصصها لمدافعين عن حقوق الإنسان، من بين ثلاث شخصيات اختارها في بداية أكتوبر هي المخرج السينمائي الأوكراني أوليغ سينتسوف والناشط المغربي ناصر الزفزافي ومجموعة منظمات غير حكومية تعمل على إنقاذ المهاجرين في المتوسط.

وتمنح هذه الجائزة التي أحدثت في 1988، كل سنة لشخصيات أو منظمات قدمت "مساهمة استثنائية في الكفاح من أجل حقوق الإنسان في العالم".

وسيعلن رئيس البرلمان الأوروبي الإيطالي انطونيو تاجاني اسم الفائز الذي يتفق عليه رؤساء الكتل البرلمانية، ظهر الخميس في جلسة عامة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

ومنذ إحداث هذه الجائزة، منح العديد من الفائزين بها جائزة نوبل للسلام بعد ذلك، بدءا بنلسون مانديلا الذي كان أول من حصل على جائزة ساخاروف في 1993 أو الزعيمة البورمية أونج سان سو تشي.

وفي 2018، منحت جائزة نوبل للسلان للأيزيدية ناديا مراد التي حصلت على جائزة ساخاروف في 2016، والطبيب النسائي الكونغولي دينيس موكويجي (حصل على جائزة ساخاروف في 2014).

وأمس الأربعاء، كان يبدو في كواليس البرلمان الأوروبي أن سينتسوف المنحدر من شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014، الأوفر حظا للفوز بالجائزة. ويقبع سينتسوف حاليا في سجن بمعسكر لابيتنانجي بروسيا بالقرب من القطب الشمالي.

ويمضي سينتسوف الذى اعتقل في مايو 2014 عقوبة بالسجن عشرين عاما بعد إدانته "بالإرهاب" و"تهريب أسلحة".

أما الزفزافي فهو زعيم "الحراك" الذي شهدته منطقة الريف بشمال المغرب في 2016 و2017، بخطبه القاسية ضد الدولة التي اتهمها "بالفساد" والتعسف".

وقد تحول الرجل الذي أوقف في أوج الحركة الاحتجاجية في مايو 2017 وحكم عليه بالسجن عشرين عاما في يونيو بتهمة "التآمر للمساس بأمن الدولة" إلى رمز لهذه الحركة. وهو مسجون في الدار البيضاء.

وأخيرا، تضم مجموعة من 11 منظمة غير حكومية "تحمي حقوق الإنسان وتنقذ حياة المهاجرين في البحر المتوسط"، في صفوفها "سيف ذي تشيلدرن" و"أطباء بلا حدود" و"اس او اس المتوسط".

وكانت المنظمتان الأخيرتان استأجرتا السفينة "أكواريوس" التي كانت في صلب خلافات بين الدول الأوروبية التي رفض بعضها استقبال المهاجرين الذين تقلهم.

وتقول "اس أو اس المتوسط" إنها أنقذت وحدها 29 ألفا و601 شخص كان 23 بالمئة من القاصرين خلال سنتين ونصف السنة.

وتبلغ قيمة جائزة ساخاروف التي تحمل اسم العالم السوفيتي اندريه ساخاروف (1921-1989) أحد أهم المنشقين في الاتحاد السوفيتي السابق، خمسين ألف يورو.