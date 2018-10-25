ضبط شخص لإدارته موقع لاستخراج معدن الذهب بالمخلفة للقانون بأسوان

تمكنت مديرية أمن أسوان، من ضبط أحد الأشخاص بأسوان؛ لقيامه بإدارة موقع لاستخراج معدن الذهب بالمخلفة للقانون.

شنت مديرية أمن أسوان، حملة أمنية مكبرة استهدفت منطقة وادي العبادي بدائرة مركز شرطة إدفو، بالاشتراك مع قطاع الأمن المركزي والتنسيق والجهات المعنية، أسفرت جهود الحملة عن ضبط (محمد.ع - 39 سنة)، مقيم بدائرة المركز؛ لقيامه بإدارة موقع عبارة عن مبنى مكون من طابق واحد وملحق به حوش على مساحة 2 قيراط لاستخلاص معدن الذهب الخام وعثر به على، 8 أحواض لاستخلاص معدن الذهب، تحتوي على تربة طينية ونفيات مخلوطة بمواد كميائية يشتبه في احتوائها على معدن الذهب، و62 تانك كبير الحجم، و47 عمود كربون لاستخلاص خام الذهب الخام، وكمية من الأتربة والنفايات يشتبة فى احتوائها على معدن الذهب وزنت 207 طن.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.