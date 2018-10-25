وزير الاقتصاد الألماني: الحكومة عازمة على تحسين العلاقات مع تركيا

أكد وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير أن ألمانيا وتركيا لديهما إمكانية كبيرة لتوسيع نطاق العلاقات الاقتصادية فيما بينهما.

وقال ألتماير اليوم الخميس في أنقرة بعد لقائه بوزير المالية التركي بيرات البيرق، إنه كان هناك لحظات عصيبة في العلاقات الألمانية-التركية.

ولكنه أشار إلى أن الحكومة الاتحادية عازمة على تحسين العلاقات، وأوضح أن هناك قاعدة جيدة لتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والتجارة، مؤكدا أهمية تركيا أيضا لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأكد ألتماير أيضا أن بلاده تهتم «عالميا» بالامتثال لحقوق الإنسان وحرية الصحافة، ولكنه أشار إلى أن هناك أيضا قضايا من المجدي مناقشتها "بين الأصدقاء" وألا يتم مناقشتها بشكل خلافي في العلن.

من جانبه قال وزير المالية التركي إن بلاده تسعى لدخول مرحلة جديدة في العلاقات مع ألمانيا، وأكد أن جمهورية ألمانيا الاتحادية تعد الشريك التجاري الأكبر لتركيا.

وأكد البيرق أن هناك إمكانات لتوسيع نطاق التجارة، وقال: «وجود السيد ألتماير هنا اليوم برفقة مديرين رفيعي المستوى من أكثر من 30 شركة ألمانية مهمة، يعد إشارة في غاية الأهمية لذلك»، وتحدث الوزير التركي أيضا عن «يوم مهم» للعلاقات الألمانية-التركية.

وأضاف قائلا: «إننا نتوقع أن يصاحب حدوث مثل هذا التعاون الاقتصادي القوي الكبير، تحقيق تعاون سياسي أكثر قوة أيضا يتم توجيهه من منطلق فهم متبادل وتفاهم صحي بين الأشخاص».

وتابع البريق: «اعتقد أنه يمكننا توقع مرحلة بناءة بشكل أكبر في المستقبل القريب في هذا المنحى أيضا».

يشار إلى أن شركات ألمانية تحجم استثماراتها في تركيا حاليا. وكان اتحاد الصناعات الألماني قد ناشد تركيا العودة إلى تحقيق مبدأ سيادة القانون وحرية الصحافة من أجل كسب ثقة المستثمرين.