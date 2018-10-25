كازاخستان ترجح انطلاق جولة جديدة من محادثات «أستانا» أواخر نوفمبر

أعلن وزير خارجية كازاخستان، خيرت عبد الرحمنوف، أن الجولة القادمة من اجتماعات "أستانا" حول سوريا قد تنعقد أواخر نوفمبر أو مطلع ديسمبر في عاصمة بلاده.

ونقل موقع "روسيا اليوم"، اليوم الخميس، عنه القول للصحفيين: "حسب ممثلي الدول الضامنة لعملية أستانا، فإنهم يعتزمون عقد جولة جديدة من محادثات التسوية السورية في أستانا، وسيتم إخطاركم بالوقت وجدول الأعمال بعد تلقي المعلومات النهائية من الدول الضامنة"، مضيفاً: "وفقاً للمعلومات الأولية، فإن المباحثات قد تنعقد نهاية نوفمبر، أو بداية ديسمبر".

كان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أعلن أمس الأربعاء، أن بلاده تستعد لاستضافة قمة جديدة "بصيغة أستانا" حول سوريا، معرباً عن أمله في أن تحقق القمة القادمة بين الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، والإيراني حسن روحاني، مزيداً من التقدم بشأن تسوية الأزمة.

يُذكر أن روسيا وإيران حليفتان رئيسيتان للحكومة السورية، بينما تدعم تركيا المعارضة، حيث عُقد في موسكو أمس الأول الثلاثاء، اجتماع ثلاثي بين ممثلين عن روسيا وتركيا وإيران حول سوريا.