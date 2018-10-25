أحمد عمر هاشم: الإسلام دين سمح يحث على التآخي بين المسلمين وغير المسلمين

قال الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء إن الإسلام دين يدعو إلى السلام العالمي والتآخي والتسامح مع المسلمين وغير المسلمين.

وأكد «هاشم»، الخميس، ضرورة بذل المزيد من الجهود لإعلام الأوروبيين بمبادئ الدين الإسلامي وأحكامه ولقطع الطريق أمام من يروجون لمفاهيم مغلوطة عنه، تؤدي إلى الإساءة إلى صورة الدين، وإظهار الفارق بين تعاليم الدين السمحة الصحيحة، وما تختلقه جماعات متطرفة من تفسيرات شاذة تقحمها من أجل خدمة مصالحهم، وتبرر لهم القتل والتخريب وإزهاق الأرواح.

وثمن هاشم الجهود التي يبذلها الأزهر الشريف من أجل إظهار الصورة الحقيقية عن الدين بالخارج، ومبادراته لاستضافة مؤتمرات كبرى يدعى إليها العديد من الرموز الدينية حول العالم من أجل التواصل بين المجتمعات في الشرق والغرب، ونبذ الخلافات والفرقة التي تعمل قلة متطرفة على نشرها، وترسيخ قيم التعارف والتواصل والنقاش، لإثراء الحياة الثقافية والمعرفية والوصول إلى التعايش السلمي والفهم المتبادل.

وأشار إلى أن جولات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أسهمت في وضع أسس وقواعد للحوار والتفاهم المتبادل بين الشرق والغرب، وإظهار المقاصد الشرعية للإسلام، كما ساهمت في تصحيح صورة الدين التي شوهته الجماعات المتطرفة.