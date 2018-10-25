علق النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، على قرار مد فترة العمرة، قائلًا إن هذا القرار سينعكس على أسعار الخدمات التي تقدمها شركات السياحة والطيران، مما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، أن حصر العمرة في 3 أشهر أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل يقارب لسعر الحج، وهو ما حرم الكثيرين من أدائها، من المنتمين للمستويات المادية المنحفضة، إلى جانب حرمان المواطن من عمرة المولد النبوي الشريف.



وبالنسبة لمدى انخفاض الأسعار بعد هذا القرار، أوضح أن هذا الأمر يتوقف على طبيعة السوق، مناشدًا القطاع السياحي بأن يحسن التعاقد مع الجانب السعودي، لخدمة كافة المستويات المادية.



كانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، قد قررت فتح باب العمرة مبكرا، بعد توصيات اللجنة العليا للحج في هذا الشأن.



