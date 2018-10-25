«الخارجية الروسية»: موضوع «بحر آزوف» ورقة دعاية رابحة أخرى يلعبها الغرب«الخارجية الروسية»: موضوع «بحر آزوف» ورقة دعاية رابحة أخرى يلعبها الغرب

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن الغرب يستخدم موضوع بحر آزوف كبطاقة دعاية أخرى لتحقيق غاياته.

وقالت زاخاروفا، تعليقاً على تصريحات المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، "إن موضوع بحر آزوف بمثابة ورقة دعاية أخرى يستخدمها زملاؤنا الغربيون".

وأضافت زاخاروفا، في تصريح نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، "إذا لاحظتم تصريحات ممثلي الولايات المتحدة وممثلي الاتحاد الأوروبي ووصلت الآن إلى أعضاء البرلمان الأوروبي، فجميع هذه التصريحات متطابقة، لا تستند إلى أساس ولا إلى أي واقع ، وتعتبر مجرد مثال للدعاية السياسية".

وكانت المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، قد حذرت يوم أول أمس الثلاثاء من عواقب "عسكرة" بحر آزوف.