اتفاق فلسطيني إسرائيلي على آلية جديدة لتسهيل المعاملات المصرفية

أعلن محافظ سلطة النقد في السلطة الفلسطينية، عزام الشوا، أنه تم الاتفاق على آلية جديدة بين الفلسطينيين وإسرائيل تتمثل في إنشاء هيئة حكومية إسرائيلية تكون بديلة في التعامل مع البنوك العاملة في فلسطين عن البنكين الإسرائيليين "ديسكونت" و"هبو عليم".



وقال الشوا في بيان مكتوب وزع على الصحفيين، إن الاتفاق تم "بناء على التنسيق ما بين سلطة النقد الفلسطينية والبنك المركزي الإسرائيلي، الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على تسهيل المعاملات المصرفية الفلسطينية".



وأشار الشوا إلى أن "الآلية الجديدة تهدف إلى تسهيل إجراءات تبادل الشيكات والحوالات بين الطرفين وخاصة بعد القيود التي وضعتها البنوك الإسرائيلية على التعامل مع بعض فروع البنوك في فلسطين".



وأضاف أن سلطة النقد "بذلت جهوداً كبيرة من أجل حل هذا الإشكال مع البنكين بغية تيسير المعاملات المصرفية بعملة الشيكل لقطاعات فلسطينية عديدة٬ وخاصة قطاع التجار والعمال في المناطق الإسرائيلية".