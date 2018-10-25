محمد بن سلمان يترأس أول اجتماع لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة

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أعلنت وكالة الأنباء الرسمية السعودية أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الشئون السياسية والأمنية، ترأس اليوم الاجتماع الأول للجنة الوزارية لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة.



يأتي ذلك تنفيذاً للأمر الذي أصدره العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز الجمعة الماضية، على خلفية التحقيقات التي تجريها النيابة العامة السعودية بالتعاون مع تركيا في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول.



واستعرضت اللجنة خطة الإصلاح بما في ذلك تقييم الوضع الراهن في ضوء أفضل الممارسات وتحديد الفجوات خاصةً فيما يتعلق بعناصر: الهيكل التنظيمي لرئاسة الاستخبارات العامة، والأطر القانونية والأنظمة المعمول بها، والسياسات والإجراءات والحوكمة، وآليات الاستقطاب والتأهيل.



واتخذت اللجنة التوصيات اللازمة حيال ذلك، وستواصل اللجنة اجتماعاتها إلى حين استكمال أعمالها.