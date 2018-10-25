«التحالف الدولي» في أفغانستان تقلص اتصالاتها مع شركائها الأفغان

قررت قوات التحالف الدولي في أفغانستان بقيادة الولايات المتحدة، اليوم الخميس، تقليص حجم الاتصالات المباشرة مع الشركاء الأفغان؛ بعد وقوع هجومين داخليين في الأسبوع الماضي، أسفرا عن مقتل وإصابة مسئولين بارزين من الأفغان والأجانب على السواء.

ونقل راديو "صوت أمريكا" عن الكولونيل نوت بيترز، المتحدث باسم قوات التحالف الدولي، قوله: "إن الأوضاع الراهنة أجبرت قوات التحالف الدولي على تطبيق مجموعة من الإجراءات الأمنية التي تهدف إلى تأمين سلامة القوات الأمريكية والأجنبية في أفغانستان".

وتابع: "إن هذه الإجراءات لا تعني وقف الاتصالات والتعاملات مع الجانب الأفغاني، ولكنها تعنى التعامل عن بعد خاصة من خلال الهواتف أو البريد الإلكتروني".

كان جنديا أفغانيا قد اطلق الرصاص داخل قاعدة عسكرية بإقليم حيرات، يوم الاثنين الماضي، تسبب في مقتل جندي تشيكي، وجرح اثنين آخرين من العاملين في القوات الدولية.

فيما تنكر مواطن أفغاني آخر - يبدو أنه من عناصر حركة طالبان المتمردة - في زي قوات الأمن، وأطلق الرصاص على مجموعة من كبار القادة العسكريين الأفغان والأمريكيين في إقليم قندهار الواقع جنوب أفغانستان، وقتل الجنرال عبد الرازق قائد الشرطة في الإقليم، ومسؤول المخابرات المحلية، قبل أن يتمكن جندي أمريكي من قتله.