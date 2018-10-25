صورة براج جولدبانت عن "نقل الروح"

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، فقد فاز المشاركين الباقين بألقاب فئؤية في المسابقة، جاءت على النحو التالى:

حصد لقب المصور الفلكي لعام 2018، فئة الشباب، فابيان دالبياز، عن صورته "صباح خريف عظيم".ذهب لقب المصور الفلكي لعام 2018، فئة النجوم، لماريو كوجو، عن صورته "تداخل النجوم".الفائز بلقب المصور الفلكي لعام 2018، فئة الروبوت الآلي، داميان بايش، عن صورته، "اثنين من المذنبات مع الثريا".الفائز بلقب المصور الفلكي لعام 2018، فئة مساحة السماء، فيرينك سازمار، عن صورته "القطبية".الفائز بلقب المصور الفلكي لعام 2018، فئة الكواكب والمزنبات والكويكبات، مارتن لويس، عن صورته "نعمة فينوس".الفائز بلقب المصور الفلكي لعام 2018، فئة القمر، المصور جوردي ديبليكس، عن صورته " الألوان المعكوسة للحدود بين ماري سيرينيتاتيس وماري ترانكويليتاتيس".الفائز بلقب المصور الفلكي 2018، فئة الشمس، نيكولاس ليفودوكس، عن صورته "الشمس الملك والملك الصغير وإله الحرب".الفائز بلقب المصور الفلكي لعام 2018، فئة المجرات، للمصور ستيفن موهر، عن صورته "مجرة غامضة".ذهب لقب المصور الفلكي لعام 2018، عن فئة الهالات الضوئية، للمصور نيكولاس ليفاوديكس، عن صورته "السرعة عالى حافة الهالة الضوئية".أفضل فائز لفئة الوافد الجديد، هي للمصور تيانهونج لي، عن صورته "محاكاه لستار المجرة".