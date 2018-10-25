غارات إسرائيلية على قطاع غزة ردا على إطلاق صاروخ

أغار طيران إسرائيلي، فجر اليوم الخميس، على مواقع تابعة لحركة حماس جنوبي قطاع غزة.



وجاءت الغارات بعد إطلاق نشطاء فلسطينيين صاروخا محلي الصنع على جنوب إسرائيل، حسبما أفاد شهود عيان ومصادر أمنية فلسطينية.



وقالت المصادر والشهود، إن الطيران قصف بشكل متزامن مواقع: القادسية غرب خان يونس، والقسام والحشاشين غرب رفح، بجنوب قطاع غزة، بالإضافة إلى موقع اللواء شمال قطاع غزة بعدة صواريخ، مما ألحق أضرارا بالغة في محيط الأماكن المستهدفة.



وسمع دوي عدة انفجارات أخرى في مناطق مفتوحة لم يتم تحديدها بعد.



وهرعت إلى مواقع القصف سيارات الإسعاف والطوارئ المحلية إلا أنه لم يبلغ عن وقوع إصابات.



وجاءت هذه التطورات عقب ساعات على إصابة 8 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات جنوب قطاع غزة.