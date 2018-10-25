الجيش اللبناني يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على الأمن بمخيم اللاجئين الفلسطينيين

أكّد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم الخميس، أن الجيش يواصل اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الأمن في منطقة "المية ومية" جنوب لبنان.

وقال عون، خلال لقائه راعي أبرشية صيدا "جنوب لبنان" ودير القمر "جبل لبنان" وتوابعهما للروم الكاثوليك المطران إيلي حداد الذي استقبله قبل ظهر اليوم، إن "الإجراءات الميدانية التي اتخذها الجيش من شأنها أن تمنع أي اعتداء على البلدة وسكانها".

وأكد أن الوضع داخل المخيم هو أيضاً قيد المعالجة لإزالة الأسباب التي أدت إلى وقوع اضطرابات فيه ومنع الاحتكاك بين سكانه.

وكانت مخيم "المية ومية" شهد اشتباكات في 15 أكتوبر الجاري على خلفية إشكال بين عنصر من حركة "فتح" وآخر من "أنصار الله"، تطور الى تبادل لإطلاق النار ما أدى إلى سقوط قتيلين و21 جريحا.