المؤبد لقاتل زوجته داخل محكمة الأسرة بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية بمعاقبة زوج بالسجن المؤبد قتل زوجته داخل محكمة الأسرة بالزقازيق بتسديد 12 طعنة لها انتقاما منها لإقامتها دعوى طلاق.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل وعضوية المستشارين أسامة أحمد الحلواني وعبد الرحمن محمد شتلة وأمانة سر فيلبس صبحي وتامر عبد العظيم.

ترجع وقائع القضية إلى عام 2014 حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من مستشفى الزقازيق الجامعي بوصول ربة منزل 25 عاما مقيمة دائرة مركز الزقازيق جثة هامدة أثر إصابتها بجرح نافذ بالصدر.

وكشفت التحقيقات أن المجنى عليها كانت ضحية للمتهم الذي خدعها بأنها الزوجة الأولى ثم اكتشفت أنه متزوج من غيرها ولديه ابن وأنها تقبلت الوضع وكانت تعامل نجله معاملة طيبة ولكنه أساء معاملتها وكان يقوم بضربها وإهانتها فقامت برفع قضية طلاق بالمحكمة للضرر.

وأثبتت التحريات أنه أثناء حضور المجنى عليها جلسة طلاقها بمحكمة الأسرة قام الزوج بطعنها 12 طعنة داخل قاعة المحكمة ثم لاذ بالفرار، فتم تحرير محضر وضبط المتهم بعد 4 سنوات من ارتكابه الواقعة وتمت إحالته للمحكمة التي قضت بحكمها السابق.