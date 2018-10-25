كتاب بريطاني ساخر يتناول قضية الخروج من الاتحاد الأوروبي

طرحت دار النشر البريطانية "بينجوين بوكس"، اليوم الخميس، كتابا ساخراعن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في طبعة تُردِد صدى قصص الأطفال الخيالية "ليدي بيرد"، والروايات الواقعية الشهيرة في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.

وتم نشر "قصة الخروج" في سلسلة للكبار في كتب صغيرة ذات غلاف من الورق المقوى، وقد صُمِمت "لتمكن البالغين من التفكير بأنهم قد علّموا أنفسهم للتكيف مع الوضع".

ويضم الكتاب السطور التالية: "في اليوم التالي لاستفتاء الخروج من الاتحاد الاوروبي، استيقظت هيلين لتكتشف أنها شاركت بلادها مع الملايين من الأشخاص السيئين الذين لم تلتق بهم أبدا، والذين فكروا في الأمر المخالف تماما لآرائها بشأن معظم الأمور".

وقال المؤلف المشارك جاسون هازلي، لصحيفة "الجارديان" إن المؤلفين أرادوا استكشاف "عدم الكفاءة" لدى كل شخص تعامل مع مسألة الخروج من التكتل الأوروبي.