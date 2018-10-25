«الشروق» تنشر حيثيات حكم إدانة سيدة نمساوية أساءت للرسول محمد

المحكمة الأوروبية: هناك فارق بين نقد الأفكار الدينية وإهانة المعتقدات.. وبين سرد الوقائع التاريخية وإطلاق الأحكام القيمية



تنشر "الشروق" ترجمة لأهم فقرات حيثيات الحكم الصادر اليوم من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بتأييد معاقبة سيدة نمساوية بالغرامة لإساءتها للنبي محمد عليه الصلاة والسلام ، وتأكيدها على أن هناك مسافة شاسعة بين انتقاد الأفكار الدينية، والإساءة للأديان ومعتقدات الآخرين وإهانتها.

تعود قصة القضية إلى أكتوبر ونوفمبر عام 2009 عندما عقدت السيدة النمساوية ندوتين باسم "المعلومات الأولية عن الإسلام" وناقشت فيهما زواج النبي محمد بالسيدة عائشة بنت أبي بكر، التي وصفتها بـانها "بنت في السادسة من عمرها" واتخذت ذلك سبباً للإساءة للنبي والسخرية منه.

وفي 15 فبراير 2011 قضت محكمة فيينا الجنائية بإدانة السيدة ومعاقبتها بغرامة 480 يورو، وفي ديسمبر 2011 أيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم، وفي ديسمبر 2013 أيدته المحكمة العليا، فطعنت السيدة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وادعت السيدة أن حديثها استند إلى المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي تنص على أنه "لكل إنسان الحق في حرية التعبير. هذا الحق يشمل حرية اعتناق الآراء وتلقى وتقديم المعلومات والأفكار دون تدخل من السلطة العامة، وبصرف النظر عن الحدود الدولية. وذلك دون إخلال بحق الدولة في طلب الترخيص بنشاط مؤسسات الإذاعة والتلفزيون والسينما".

وردت المحكمة الأوروبية على دفوع السيدة مؤكدة أن "من يختارون ممارسة حرية التعبير عن دينهم، وفقاً للمادة 9 من الاتفاقية الأوروبية، والتي تكفل حرية الاعتقاد، لا يمكن أن يتوقعوا إعفاءهم من الانتقاد، فيجب عليهم التسامح وقبول إنكار الآخرين لمعتقداتهم الدينية".

وأضافت المحكمة "عندما تتخطى حرية التعبير المنصوص عليها في المادة 10 حدود الإنكار النقدي، تدخل بالتأكيد حومة التعصب الديني وعدم التسامح، وهنا يمكن للدولة أن تتخذ إجراءات تقيد هذه الحرية، احتراماً للمعتقدات والأفكار الأخرى".

وأكدت المحكمة أنها مايزت في مبادئها السابقة بين "سرد الوقائع التاريخية" و"إطلاق الأحكام القيمية" فيما يتعلق بحرية التعبير، وبتطبيق هذا المبدأ على ما روته السيدة النمساوية يتبين أنها "صنفت النبي محمد كمولع بالأطفال.......بناء على معلومات تاريخية خاطئة جزئياً، وفشلت في التعبير عن حيادها في سرد الأحداث التاريخية، مما لم يسمح بإثارة مناقشة جادة بشأن هذه المسألة التاريخية".

وأوضحت المحكمة في معرض تأييدها للحكم النمساوي: "محكمة أول درجة رأت أنه لا يوجد سبب لتقديم التقييم أو الحكم الشخصي في صورة حقيقة تاريخية" مشيرة إلى أنها "حققت توازناً دقيقاً بين حرية التعبير وحق الآخرين في حماية دينهم ومشاعرهم، فضلاً عن الحفاظ على السلام الديني في النمسا".

صدر الحكم من هيئة مكونة من 7 قضاة، برئاسة الألمانية أنجيليكا نوسبيرجر، وعضوية قضاة من فرنسا وأيرلندا ولاتفيا والنمسا وأذربيجان وجورجيا.