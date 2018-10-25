نيويورك تفحص طرودا مشبوهة وصلت لمطعم «روبرت دي نيرو»

أعلنت شرطة نيويورك، اليوم الخميس، أنها تفحص طرودا يشتبه في أنها تحتوي على قنابل وصلت إلى مطعم "تريبيكا جريل" الذي يمتلكه الممثل الأمريكي المعروف روبرت دي نيرو.

وقالت الشرطة إنها أزالت طرودا مفخخة اشتبه فيها من مبنى في حي تريبيكا في منطقة مانهاتن حيث يوجد مطعم وشركة إنتاج الممثل روبرت دينيرو، بحسب ما نقلته وكالة أنباء أسوشيتيد برس.

وكان "دي نيرو" قد انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر التليفزيون الوطني خلال حفل "توني أوردز" في يونيو الماضي، ورد ترامب بوصف الممثل بأنه "شخص ذو نسبة ذكاء منخفضة".

ومن جهته قال مسؤول بالشرطة إن الطرود التي عثر عليها اليوم "يبدو أنها ترتبط بالطرود الأخرى التي وصلت قبل ساعات إلى عدد من شخصيات الحزب الديمقراطي وشبكة سي إن إن الإخبارية"، وأضاف أن الطرود متماثلة في الشكل والمحتوى.

ووصلت أمس طرودا مشبوهة إلى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ووزيرة خارجيته هيلاري كلينتون وشخصيات عامة أخرى أغلبهم من الحزب الديمقراطي.

كما أخلت الشرطة الأمريكية، أمس الأربعاء، مكاتب شبكة "سي إن إن" الإخبارية في أحد مباني نيويورك بعد العثور على جسم مشبوه، كما ندد الرئيس الأمريكي ونائبه مايك بنس بمحاولة استهداف المسؤولين السابقين.

ونشر بنس تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" قال فيها إن "هذه الأعمال جبانة وخسيسة وليس لها مكان في هذا البلد"، وأضاف: "نحن ممتنون للرد السريع من جانب جهاز الخدمة السرية ومكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" ومسؤولي تنفيذ القانون المحليين"، وتابع أنه سيتم إحضار المسؤولين عن ذلك أمام العدالة، وعقب تغريدة بنس أعاد ترامب نشر التغريدة على حسابه وقال فيها إنه "يتفق بكل إخلاص" مع هذا البيان.