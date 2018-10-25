الخميس 25 أكتوبر 2018 11:01 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع عودة رحلات الطيران الروسي إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة قريباً؟
النتـائـج تصويت

«سلمان» يطلع «ميركل» على تطورات مقتل «خاشقجي»

أحمد العيسوي
نشر فى : الخميس 25 أكتوبر 2018 - 10:51 م | آخر تحديث : الخميس 25 أكتوبر 2018 - 10:51 م

أجرى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اتصالًا هاتفيًا بالمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، أطلعها خلاله على مستجدات التحقيق في قضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

وأكد الملك سلمان، حسبما ذكرت وزارة الخارجية السعودية، عبر موقع «تويتر»، مساء الخميس، أن ما قام به المتورطون في الجريمة لا يمثل مبادئ المملكة وقيمها، مؤكدًا على سير العدالة في مجراها بشكل كامل، وعقاب من تثبت إدانتهم بشكل رادع.

من جهتها، أعربت «ميركل»، عن أملها في كشف التحقيقات الجارية لكافة ملابسات الواقعة.

وكان النائب العام السعودي، قد أعلن في بيان فجر السبت الماضي، نتائج التحقيقات الأولية في قضية الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، والتي أظهرت وفاته إثر مشاجرة داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك