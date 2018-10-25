«منتجي البطاطس»: الثلاجات مسؤولة عن إمداد السوق بالمحصول طوال 6 أشهر

قال أحمد الشربيني، أمين عام جمعية منتجي البطاطس، إن وجود الثلاجات لتخزين المحصول أمر ضرروري بداية من انتهاء محصول البطاطس في شهر يونيو، وحتى بداية المحصول الجديد في منتصف شهر 11.



وأضاف خلال لقائه مع برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن هذه الثلاجات مسؤولة عن تغذية الشعب المصري، وإمداد الأسواق بالأسواق التي يحتاجها، خلال الـ6 أشهر.



وأوضح أن البطاطس تعتبر سلعة سريعة التلف، لذلك لا بد من تخزينها في ثلاجات مصممة بنظم فنية، خصيصًا من أجل حفظ البطاطس، معقبًا أن أزمة سعر البطاطس تسبب فيها قوانين العرض والطلب في الأسواق.



واستطرد أن جمعية منتجي البطاطس، تعتبر من أول الجهات التي تدخلت لإنهاء الأزمة فور أن برزت على الساحة، من خلال فروع الجمعية المنتشرة في محافظات الجمهورية المختلفة، نافيًا أن يكون الهدف من تخزين البطاطس هو استغلالها في الأزمات.



