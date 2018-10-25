جروس يدرس الدفع بمحمود عبدالعزيز أمام الاتحاد السكندري

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استقر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الدفع بمحمود عبدالعزيز فى مباراة الاتحاد فى حالة غياب النونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق بسبب الإصابة التى تعرض لها في لقاء الإنتاج الحربي بشد في العضلة الضامة في اللقاء الذي انتهى بفوز الزمالك بهدفين دون رد وتأهله لدور الثمانية.

ويلتقي الفريق الأبيض مع الاتحاد السكندري يوم السبت المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية في ذهاب دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وكان محمود عبد العزيز شارك كبديل في مباراة الانتاج الحربي الأخيرة بعد إصابة ساسي وسجل الهدف الثاني للفريق الأبيض في اللقاء.