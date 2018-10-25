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تامر عاشور مهنئا شيرين بألبوم «نساي»: «اللي جاي أقوى»

دينا درويش
نشر فى : الخميس 25 أكتوبر 2018 - 9:57 م | آخر تحديث : الخميس 25 أكتوبر 2018 - 9:57 م

حرص الفنان تامر عاشور، علي تهنئة الفنانة شيرين، بعد طرحها ألبومها الغنائي الجديد "نساي".

وكتب "عاشور" عبر حسابه بموقع "تويتر": "ألف مبروك شيرين على ألبومك الجديد نساي، وكالعادة تألق غير عادي وكلمات وألحان وتوزيعات تشرف حقيقي وألف مبروك لشركة all about arts لأول إصدار ليها مع شيرين وإن شاء الله اللي جاي أقوى".

وكانت شيرين قد طرحت بالأمس ألبوم "نساي"، الألبوم يضم 12 أغنية وهم: "حبة جنة، و"كدابين"، و"أبو الرجالة"، "وبيصعب عليا"، و"تاج راسك"، و"يا ريتها جت"، "طيبة وجدعة"، "كلام عينيه"، "نساي"،"بحبك من زمان"، "الوتر الحساس"، "زمان".

 


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