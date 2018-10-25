«الأسرى الفلسطينيين» توثق اعتداءات إسرائيل على 4 أسرى

وثقت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، إفادات لأربعة أسرى يقبعون في عدة سجون إسرائيلية، تعرضوا لاعتداءات همجية، خلال عملية اعتقالهم والتحقيق معهم في مراكز التوقيف.

وأوضحت الهيئة، في تقرير صدر عنها اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال اعتدت على الأسير القاصر خلف نجاجرة (16 عاما) من بلدة نحالين في بيت لحم، وذلك بعد اقتحام منزل ذويه فجرًا، وتفتيشه وضربه بشدة ليتم نقله إلى مركز توقيف "عتصيون" لاستجوابه، والتحقيق معه، نُقل بعدها إلى معتقل "عوفر".

وتابعت ، أن الفتى دانييل أبو نصرة (17 عاما) من بلدة الطور في القدس تعرض للضرب بشكل تعسفي، وللإهانة اللفظية خلال التحقيق معه في مركز شرطة "البريد"، قبل أن يتم نقله إلى قسم الأسرى الأشبال في معتقل "مجيدو".

وأشار إلى أنه تم التنكيل بالطفل محمد حشاش (16 عاما) من مخيم بلاطة في نابلس، أثناء اعتقاله خلال تواجده بالقرب من مستوطنة "ألون موريه"، حيث هاجمه عدة جنود، واعتدوا عليه بالضرب المبرح ، وتم نقله فيما بعد إلى معتقل "مجيدو".

كما رصد التقرير اعتداء قوات الاحتلال على المعتقل لطفي صلاح (39 عاما) من بلدة الخضر في بيت لحم، ما أدى إلى إصابته برضوض، علما بأن الأسير يقبع حاليا في مركز توقيف "عتصيون".