القبض على 3 مهاجرين بإيطاليا لاتهامهم بقتل واغتصاب مراهقة

ألقت السلطات الإيطالية اليوم الخميس، القبض على 3 مهاجرين للاشتباه في تورطهم في حادث ذبح مراهقة إيطالية بعد تعرضها لاغتصاب جماعي.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية أن الشبهات تحوم حول الأشخاص الثلاثة، وهما سنغاليان ونيجيري – بارتكاب جريمة القتل والإتجار في المخدرات والاغتصاب الجماعي للمجنى عليها بعد تخديرها.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن الحادث أثار موجات غضب عارمة ضد وجود المهاجرين في إيطاليا خاصة وأن اثنين منهما دخلا البلاد بصورة غير مشروعة، فيما انتهى تصريح الإقامة المؤقت للشخص الثالث.

من جانبه، أعرب جوزيبى كونتي رئيس الوزراء الإيطالي عن غضبه لوقوع هذا الحادث، مؤكدا أنه لا يمكن التسامح مع التحرر من ربقة القانون في مجتمع متحضر مثل إيطاليا، في حين أشار وزير الداخلية المتشدد ماتيو سالفيني إلى وجود متهم رابع سيتم القبض عليه قريبا.