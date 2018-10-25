«إنجاز» ووكالة التنمية الأمريكية يوقعان مذكرة تفاهم لتدشين مشروع بترولي

وقعت وكالة تنمية التجارة الأمريكية، وشركة «إنجاز» للمشروعات الإدارية، مذكرة تفاهم لتدشين مشروع يهدف لاستخراج مشتقات البترول التي يتم استخدمها في الصناعة المختلفة كخامات ومستلزمات إنتاج، بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس على مساحة 2.5 مليون متر مربع، بتكلفة تتراوح بين 7 و8 مليارات دولار، وذلك في ندوة لغرفة التجارة الأمريكية أمس.

وأوضح عمرو حمزة، رئيس شركة «إنجاز»، في تصريحات صحفية على هامش الندوة، أن شركته تعمل مع الوكالة منذ 18 شهرا لتوقيع مذكرة التفاهم، على أن تبدأ دراسة الجدوى للمشروع حاليا، وتنتهي في فترة بين 6 و7 أشهر، فيما سيتم بعد الانتهاء من الدراسة تأسيس شركة لتتولى إدارة وتنفيذ المشروع.

وتابع أن المشروع سيتم تنفيذه على 3 مراحل بتكلفة مالية تتراوح بنحو 7 و8 مليارات دولار، المرحلة الأولى منها بتكلفة بين 2.5 و3 مليارات دولار، مضيفا أنه سيتم التعاون مع شركة «فلور» الأمريكية الرائدة في استخراج مشتقات البترول.

وكشف عن أن الوكالة الأمريكية تتولى تمويل المشروع في مرحلته الأولى، فيما ستتولى الحكومة الأمريكية ومؤسساتها باقي التمويل.