كاريمبو: ريال مدريد يعاني من غياب الهداف في الكلاسيكو   

أكد الفرنسي كريستيان كاريمبو أسطورة ريال مدريد السابق، أن الفريق الملكي عليه أن يخوض مباراة الكلاسيكو المقبلة أمام برشلونة، الأحد المقبل، بطريقة لعب مختلفة، وذلك لغياب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن اللقاء.

وقال كاريمبو في حواره مع صحيفة " آس" الإسبانية: " ريال مدريد عليه أن يغير طريقة لعبه في مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة، والاعتماد على اللاعبين المتواجدين حاليًا في صفوف الفريق".

وأضاف: "ريال مدريد يعاني من عدم وجود هداف بعد رحيل رونالدو إلى يوفنتوس، لذلك على الريال إيجاد لاعب آخر، لحل هذه الأزمة".

ورحل الدون عن صفوف المرينجي مطلع الانتقالات الصيفية الماضية، إلى البيانكونيري، بعد 9 سنوات قضاها داخل جدران قلعة "سنتياجو برنابيو"، مقابل 105 مليون يورو.

وعن أهمية تواجد الإسباني سيرجيو راموس، قائد الفريق الملكي في لقاء الكلاسيكو المقبل قال كاريمبو: " في ريال مدريد، كل شئ يعتمد على قائد الفريق، الذي يقود اللاعبين أثناء المباراة".

ويعيش الريال حالة من الارتباك خلال الفترة الأخيرة، بعد سلسلة من النتائج المخيبة للآمال للفريق الملكي في الآونة الأخيرة.