بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالقدس: سندافع عن ديرنا للنفس الأخير

أصدرت بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالقدس، بيانا، حول الأحداث الأخيرة بدير السلطان والذي شهد اعتداءات الشرطة الإسرائيلية على رهبان وشمامسة الدير.



وقالت البطريركية، في بيانها، إن "الحكومة الإسرائيلية أخطرتنا شفهيا في 10 أكتوبر بقرار رئيس الحكومة بترميم كنيسة الملاك ميخائيل داخل دير السلطان بما يناسب مصالح الرهبان الإثيوبيين فقط، متجاهلة كل اعتراضات الكنيسة المصرية الكتابية والمطالبة بحقها في ترميم ممتلكاتها بواسطة فريق هندسي من الكنيسة".



وأضافت: "الحكومة الإسرائيلية أدخلت عنوة عاملين لترميم الدير، غاضة الطرف عن اعتراضات الكنيسة القبطية، ما دعها لتنظيم وقفة احتجاجية سلمية انتهت بأنه تم إعلامنا أن في حالة عدم استجابتنا للترميم سيتم استخدام القوة الجبرية بحقنا، لكننا قلنا أننا سندافع عن ديرنا إلى النفس الأخير، لنفاجأ بجذب وسحل بعض الآباء الرهبان والشمامسة وإصابة بعضهم بجروح ورضوض وسحجات، واعتقال راهب أخلى سبيله بعد تدخل السفير المصري".



وتابعت: "تقدمنا بشكوى لوزارة العدل ورئيس الوزراء ضد التصرفات المشينة للشرطة الإسرائيلية، ونعتزم رفع دعوى قضائية جديدة للمطالبة بحقنا في الترميم، وتنفيذ الحكم القضائي الخاصة بحيازتنا للدير وتغريم رئيس الشرطة ومطران الأحباش".



وذكرت: "ننسق مع قداسة البابا تواضروس الثاني والخارجية والسفارة المصرية، وهناك جهود مستمرة لوقف التعدي الصارخ على المكان وعلى الكنيسة القبطية بالأراضي المقدسة".



واختتمت البطريركية بيانها: "نحن في احتياج إلى تكاتف كل أبناء الكنيسة القبطية في مصر والمجهر، وبحث الطرق الممكنة للتدخل السياسي من دول عديدة لمساندة الكنيسة القبطية في الدفاع عن حقوقها والحد من التعديات على ممتلكاتها ومقداستها في الأراضي المقدسة".