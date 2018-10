حمّل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وسائل الإعلام مسؤولية ما وصفه بالغضب الكبير الذي يشهده المجتمع اليوم.

وقال «ترامب»، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الخميس، إن جزءا كبيرا جدًا من هذا الغضب ناتج عن التقارير الزائفة وغير الدقيقة التي تنشرها وسائل الإعلام عمدًا.

وأضاف أن هذا الأمر أصبح سيئًا وبغيضًا بشكل لا يمكن وصفه، داعيًا وسائل بأن تصلح من نفسها سريعًا.

A very big part of the Anger we see today in our society is caused by the purposely false and inaccurate reporting of the Mainstream Media that I refer to as Fake News. It has gotten so bad and hateful that it is beyond description. Mainstream Media must clean up its act, FAST!