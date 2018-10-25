مقتل 3 من عناصر داعش في غارة جوية أمريكية شرقي أفغانستان

نفذت القوات الأمريكية في أفغانستان، غارة جوية استهدفت عناصر تابعة لتنظيم الدولة الاسلامية "داعش"، كانت تقوم بزرع العبوات الناسفة، ما أسفر عن مقتل 3 على الأقل من بين تلك العناصر في إقليم نانجارهار شرقي أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الإخبارية الافغانية، عن الجيش الأفغاني قوله في بيان له، إن 3 من مسلحي داعش كانوا مشغولين بزرع عبوة ناسفة بدائية الصنع في منطقة باين بقرية "ديه بالا"، عندما تعرضوا لقصف جوي من جانب طائرة بدون طيار، تابعة لقوات التحالف، مضيفاً أن الغارة الجوية أسفرت عن مقتل 3 على الأقل من مسلحي داعش.

وعادة ما يستخدم مسلحو "طالبان" وغيرهم، ومن بينهم مسلحون من داعش، العبوات الناسفة لاستهداف قوات الأمن والمسؤولين الحكوميين، إلا أن المدنيين العاديين هم أغلب من يلقون حتفهم في هذه الهجمات.