نائب الرئيس الصيني: ندعم «شراكة الابتكارات» مع إسرائيل

أكد وانج كيشان نائب الرئيس الصيني، اليوم الخميس، دعمه الدخول في "شراكة الابتكارات" مع إسرائيل، وذلك خلال افتتاح مركز جديد للابتكارات في مركز بريز للسلام.

وقال كيشان إن "الابتكار هو محرك النمو"، وأضاف أن إسرائيل رائدة عالميا في مجال التقنيات الفائقة وإن الصين تحولت إلى بلد للابتكارات.

من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "المستقبل لأولئك الذين يبتكرون جديدا" مؤكدا عزم بلاده التعاون مع الصين في مجال الزراعة وإدارة المياه "التي من شأنها أن تغير حياة مليارات من البشر".

وتم خلال مراسم الافتتاح عرض تصوير تجسيمي تسجيلي للرئيس الإسرائيلي السابق شيمون بيريز الحاصل على جائزة نوبل للسلام والذي توفي عام 2016، وقال بيريز عبر هذا التسجيل إن هدف المركز الجديد هو "نشر الأفكار والسلام وتقريب الرخاء لنا ولجيراننا وللبشرية جمعاء".

وكان بيريز قد طرح مبادرة إنشاء المركز قبل فترة قصيرة من وفاته، ويتولى نجله شيمي بيريز رئاسة هذه المؤسسة، وانطلق مساء أمس الأربعاء في القدس مؤتمر للابتكارات يستمر يومين كجزء من احتفالات إسرائيل بمرور 70 عاما على قيامها.

ومن بين الحضور مؤسس شركة علي بابا العملاقة للتقنية «جاك ما» والرئيس السابق لجوجل «إريك شميت»، ويحاول المؤتمر بشكل رئيسي الإجابة على سؤال عما إذا كانت التقنية المبتكرة قادرة على أن تخدم الاستدامة عالميا، ووفقا لمنظمي المؤتمر فإن مجموعات من الباحثين ناقشت سبل توفير حياة صحية للمسنين وذلك في ضوء تزايد متوسط العمر.

وتحدث الباحثون بشأن مدى إمكانية توفير السلع الغذائية للبشر على مستوى العالم في ضوء الارتفاع المتوقع في أعداد سكان العالم إلى 9 مليارات نسمة وما يمثله ذلك من تحد لتوفير سلع غذائية ومياه و هواء نقي لهؤلاء البشر.