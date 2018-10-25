وزيرة السياحة التونسية تغادر منصبها

أنهت وزيرة السياحة سلمى اللومي رسميا الأربعاء مهامها في منصبها، حسبما أفادت الوزارة.



وستلتحق اللومي، القيادية بحزب حركة نداء تونس، بمنصبها الجديد مديرة للديوان الرئاسي للرئيس الباجي قايد السبسي بعد أن شغلت منصب وزيرة للسياحة منذ فبراير 2015 في حكومة الحبيب الصيد ومن بعده حكومة يوسف الشاهد.



وحقق القطاع السياحي العام الحالي انتعاشة مهمة حيث ارتفعت العائدات حتى 10 أكتوبر بنسبة 46% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما زاد عدد السياح بنسبة 17% في الفترة ذاتها ليتجاوز ستة ملايين و360 ألف سائح، بحسب إحصاءات حكومية.



وبعد فترة ركود للقطاع أعقبت الهجمات الإرهابية الكبرى عام 2015، تتوقع الحكومة تحقيق رقم قياسي لعدد السياح هذا العام بتخطيه عتبة 8 ملايين سائح.



ولم تعلن رئاسة الحكومة عن خطط لسد الشغور في الوزارة بعد مغادرة اللومي لكن نواب في البرلمان أكدوا التحضير لتعديل وزاري من قبل الشاهد سيتم عرضه للتصويت قريبا.



وتسلمت الحكومة الحالية مهامها في أغسطس 2016 بهدف القيام بإصلاحات اقتصادية وهي الحكومة التاسعة منذ بدء الانتقال السياسي عام 2011، لكنها تواجه انتقادات لأدائها.