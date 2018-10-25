تختتم الليلة، عروض "اوبرا الناى السحرى"، التي قدمتها دار الاوبرا المصرية على مدار ثلاثة أيام بدأت أول أمس، بعد غياب 5 سنوات.

"أوبرا الناي السحري"، لفرقة أوبرا القاهرة، تقدم تحت إشراف فنى للدكتورة إيمان مصطفى ومصاحبة اوركسترا أوبرا القاهرة قيادة المايسترو ناير ناجى وكورال أوبرا القاهرة تدريب باسكال روزى.

وتعد أوبرا الناى السحري أحد أشهر الاوبرات العالمية للمؤلف الموسيقى العالمى موتسارت، وتتكون من فصلين وهى عبارة عن قصة رمزية عن الصراع بين ملكة الليل، تمثل الجهل وقمع المعرفة، وبين ساراسترو، وهو الملك الخيِّر المستنير الذي يقوم حكمه على أساس الحكمة والعقل ويناضل كل من تامينو وباباغينو عن طريق المحاولة والخطأ بين هاتين القوتين المتضادتين لينعما في النهاية بالنعيم على الأرض وبالحب الدائم وتُعد هذه القصة الخرافية عميقة وخيالية على حدٍ سواء، كما أن هذا العمل هو أحد العروض الرئيسية التي تُقدم على مسارح الأوبرا في جميع أنحاء العالم.

يشارك فى أداء الأدوارالرئيسية النجوم: هشام الجندى، رضا الوكيل، وليد كريم، منى رفلة، تحية شمس الدين، رشا طلعت، عزت غانم، الهامى امين، جولى فيظى، دينا اسكندر، ليلى ابراهيم، انجى محسن، جاكلين رفيق، تامر توفيق، ابراهيم ناجى، مروة حسن، سلمى الجبالى، صبا بدوى، رامز لباد وضيوف الشرف من رومانيا جيرجلى نميتى، جيلودوبريا.

صمم الإضاءة ياسر شعلان والمناظر محمد عبد الرازق، والأوبرا من إخراج هشام الطلى.