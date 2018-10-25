التعليم تتابع انقلاب أتوبيس مدرسة الكنانة الخاصة لغات بمحافظة القليوبية

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رصدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم واقعة انقلاب أتوبيس رقم (114) بمدرسة الكنانة الخاصة للغات التابعة لإدارة العبور التعليمية بمحافظة القليوبية نتيجة وجود بقعة زيت على الطريق، وتم نقل عدد (5) طلاب والمشرفة لمستشفى تبارك.

وأكدت الوزارة أنه تم خروج 4 طلاب لإصابتهم بكدمات، واحتجاز الطالب مالك أحمد بالصف الثالث الابتدائي والمشرفة داليا لإصابتهما بكسر في الترقوة وجارٍ فحصهما، وإصابة السائق بكدمات، وتوجه خالد فتحي مدير إدارة العبور للاطمئنان على الطلاب والمصابين، وتم إحالة الواقعة للتحقيق بالوزارة، وجارٍ المتابعة.