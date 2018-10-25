شئون البيئة ببني سويف: لا انبعاثات ضارة من مصنع أسمنت «تيتان»

اللجنة: مستوى الأدخنة والأتربة المتصاعدة من مداخن المصانع في الحدود المسموح بها بيئيًا

نفت محافظة بني سويف، ما تم تداوله في موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك)، عن ظهور سحابة دخان مصحوبة برائحة كريهة بالقرب من منطقة بياض العرب شرق النيل بمدينة بني سويف الجديدة، والتي أرجع البعض انبعاثها من مصنع أسمنت بني سويف "تيتان".

وأفاد المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، لجنة فنية مختصة لمعاينة مصنع الأسمنت وبعض المصانع بالمنطقة؛ للوقوف على سبب السحابة، والتي ضمت ممثلاً للرقابة الإدارية، ومدير عام إدارة شؤون البيئة بالمحافظة، ووكيل وزارة الصحة، ومدير إدارة الطب الوقائي، وشرطة البيئة والمسطحات المائية، وممثلين للشؤون القانونية والأثر البيئي.

وانتقلت اللجنة، لمصنع أسمنت بني سويف تيتان، وبالمعاينة والتواصل مع جهاز شؤون البيئة بالوزارة للإفادة عن الوضع البيئي للأبخرة المتصاعدة من مداخن المصنع أو المتصاعدة من مصانع أخرى بالمنطقة، وذلك خلال الـ 48 ساعة ماضية، تبين أن مستوى الأدخنة والأتربة المتصاعدة من مداخن المصانع في الحدود المسموح بها بيئيًا.

وقال العميد طارق، كامل رئيس جهاز شئون البيئة في بني سويف، إن لجنة تفقدت مصنع أسمنت بني سويف "تيتان"، ولم تجد أي انبعاثات بالكشف على البرنت الخاص، ترافقهم لجنة من الجهاز والصحة والقوى العاملة.

وأصدرت شركة أسمنت بني سويف "تيتان" برئاسة المهندس خالد بدوى الرئيس التنفيذي للشركة، بياناً أكدوا فيه أن كافة مداخن الشركة متصلة على مدار 24 ساعة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات من مداخل المنشات الصناعية بجهاز شئون البيئة، ويتم رصد كافة الانبعاثات من مداخل المصنع بصفة يومية مستمرة ويتم تسجيل كافة الانبعاثات على مدار اليوم قراءة كل دقيقة، ويتم إعداد تقرير يومي من قبل جهاز شئون البيئة الإدارة العامة لنوعية الهواء وزارة الدولة لشئون البيئة للعرض على الرئيس التنفيذي للجهاز.