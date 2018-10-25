وزير الدفاع الصيني: الجيش سيتحرك مهما كان الثمن لمنع انفصال تايوان

أكد وزير الدفاع الصيني، وي فنع خه، اليوم الخميس، أن جيش بلاده سيتحرك "مهما كان الثمن"، لإحباط المحاولات لفصل جزيرة تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي، وتقول بكين إنها تابعة لها.

وقال الوزير "وي" في افتتاح منتدى شيانجشان في بكين، إن "قضية تايوان مرتبطة بسيادة الصين وسلامة أراضيها وتمس مصالح الصين الأساسية".

وأضاف وي: "فيما يتعلق بهذه القضية من الخطورة الشديدة بمكان تحدي الصين، وإذا حاولت أي جهة فصل تايوان عن الصين، فإن الجيش الصيني سيتخذ الإجراءات اللازمة مهما كان الثمن".

وأكد أن علاقات الصين العسكرية مع الولايات المتحدة "مهمة وحساسة"، مشدداً فى الوقت ذاته أن الصين لن تتخلى أبداً عن شبر من أراضيها.

وتدهورت العلاقات بين الصين وتايوان منذ تولت الرئيسة تساي إينج ون، التي تنتمي للحزب الديمقراطي التقدمي (يميل للاستقلال)، السلطة في عام 2016.

وغضبت الصين من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على جيشها في الآونة الأخيرة، وهي واحدة من عدد من القضايا الساخنة في العلاقات مع واشنطن ومنها حرب تجارية مريرة، بالإضافة إلى تعزيز تايوان والصين المتزايد لوضعيهما العسكريين في بحر الصين الجنوبي.

وأرسلت الولايات المتحدة، الاثنين الماضي، سفينتين حربيتين عبر مضيق تايوان في ثاني عملية من نوعها هذا العام، وهي الأحدث ضمن سلسلة من اللفتات التي قام بها البيت الأبيض دعماً لتايوان الديمقراطية.