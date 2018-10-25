عماد الدين حسين: زيارة «السيسي» للسودان تنبئ بمرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين

أشاد عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة «الشروق»، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية إلى السودان، واصفًا إياها بالزيارة الهامة.

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «الآن»، الذي يعرض على فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الخميس، إن «هذه الزيارة تُنبئ بمرحلة جديدة في العلاقات المصرية والسودانية، وتؤكد تجاوز كافة الخلافات التي نشبت بين البلدين، خلال الفترة الماضية».

وأضاف أن «هذه الزيارة في منتهى الأهمية، خاصة أنها ستتضمن توقيع اتفاقيات هامة لتحقيق مصالح أبناء الشعبين»، معربًا عن أمله في وضع آليات للحفاظ على العلاقات بين البلدين، على المدى البعيد.

وأوضح أنه «لابد من وجود آليات وقواعد ثابتة تضمن عدم تأثر العلاقات بين البلدين والاتفاقيات الموقعة بينهما في حالة حدوث أي خلافات أو تقلبات، مثل الخلافات الموجودة بين الحكومات المختلفة».

وتوقع أن تشهد هذه الزيارة مناقشة عدد من الملفات الإقليمية الهامة بين «السيسي»، ونظيره السوداني عمر البشير، وعلى رأسها الملف الليبي، مؤكدًا ضرورة وجود تعاون حقيقي بين البلدين، حتى لا تتحول هذه المنطقة إلى بؤرة توتر مستمرة.

وأضاف أنه «من المتوقع أن يتم أيضًا مناقشة ملف مكافحة الإرهاب، والجهود التي تبذلها قوات الأمن المصرية؛ للقضاء على الإرهاب»، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة السودان للأمن القومي المصري، والعكس بالنسبة لمصر.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الخميس، إلى العاصمة السودانية الخرطوم.

وكان في استقبال «السيسي»، بمطار الخرطوم الدولي، نظيره السوداني، عمر البشير.

ويرأس «السيسي»، خلال هذه الزيارة، وفد مصر في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة مع السودان.