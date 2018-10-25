الترجي مهدد بتقليص أعداد جماهيره أمام الأهلي بنهائي دوري الأبطال

هددت وزارة الداخلية التونسية بتقليص أعداد الجماهير خلال مباريات الترجي المقبلة، بعد أحداث الشغب التي شهدها لقاء الفريق مع نظيره أول أغسطس الأنجولي في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب موقع «الصريح» التونسي: "مصادر مطلعة من داخل وزارة الداخلية تتوقع تقليص أعداد جماهير الترجي خلال المباريات المقبلة على خلفية الأحداث الأخيرة على ملعب رادس، والتي نتج عنها إصابة 38 من أفراد الأمن التونسيين".

وأوضح الموقع التونسي أن وزارة الداخلية قد نشرت فيديو يوثق المواجهات العنيفة خلال المباراة بين مجموعة من الجماهير والأمن في ملعب رادس.

وعلق «الصريح»: «الفيديو أظهر تعاطي مجموعة من الجماهير للمخدرات، كما تم رصد أسلحة بيضاء ومواد صلبة في المواجهة إلى جانب استعمال معدات وتجهيزات بالملعب لرشق أفراد الأمن وقد تم توجيه الاتهامات وفق التحقيقات إلى أطراف قامت بالتحريض سيتم الكشف عنها قريبًا للرأي العام».

وفي سياق متصل نفى مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» في تصريحات لموقع «آخر خبر» التونسي، إمكانية حرمان الترجي من جمهوره خلال مباراة النهائي أمام الأهلي، مشيرًا إلى أن العقوبات قد تقتصر الغرامة المالية فقط.

وفاز الترجي على فريق أول أغسطس الأنجولي بنتيجة 4-2، في مباراة الإياب من الدور نصف النهائي في مباراة شهدت جدلًا تحكيميًا كبيرًا، بعد إلغاء الحكم الزامبي جاني سيكازوي هدف صحيح لصالح الفريق الأنجولي في الدقيقة 78 من عمر اللقاء.

من جانبه طالب فريق أول أغسطس الأنجولي بتوقيع عقوبات على حكم اللقاء، كما توجه بشكوى رسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» بحسب ما نشرت وسائل الإعلام الأنجولية.

فيديو نشرته وزارة الداخلية التونسية يوضح تعاطي جمهور الترجي للمخدرات أثناء لقاء أول أغسطس، بالإضافة إلى وجود أسلحة بيضاء بحوزة بعض الجماهير