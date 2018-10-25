المحكمة العليا بالاتحاد الأوروبي تعزز من حقوق العاملين لدى أوبرا وأوركسترا إيطاليا

عززت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، من حقوق العاملين لدى أوبرا وأوركسترا إيطاليا، وذلك عن طريق الحكم بمنحهم نفس درجة الأمن الوظيفي التي تتمتع بها القطاعات الأخرى.

وجاء الحكم للبت في قضية رفعتها راقصة باليه تم توظيفها منذ عام 2007 في دار أوبرا "تياترو ديلوبرا دي روما"، بموجب العديد من العقود محددة المدة، وفي عام 2012، طالبت الراقصة بتحويل عقدها إلى دائم، تماشياً مع القطاعات الأخرى.

وتم رفض طلبها، على أساس أن القانون الإيطالي يعفي المؤسسات التابعة للأوبرا والأوركسترا، من هذا البند في قانون العمل.

وقامت الراقصة بالطعن على القرار. ولجأت المحاكم المحلية إلى محكمة العدل الأوروبية، من أجل مساعدتها في تفسير قواعد الاتحاد الأوروبي.

وأشار القضاة الذين يتخذون من لوكسمبورج مقراً لهم، إلى أن القانون الإيطالي يجب أن يشتمل على بنود لمنح الموظفين أمناً وظيفياً، مع مراعاة احتياجات قطاعات معينة.

ويبدو أنه في حالة المؤسسات التابعة للأوبرا والأوركسترا، لا يوجد حد لعدد المرات التي من الممكن فيها تجديد عقد العمل محدد المدة، أو للمدة القصوى لمثل ذلك التجديد، دون أن يكون ذلك مبررا على النحو الصحيح، وذلك بحسب ما توصلت إليه محكمة العدل الأوروبية.

وقال القضاة إن قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن العقود محددة المدة، تنطبق على جميع العاملين في القطاعين العام والخاص، بغض النظر عن قيود الميزانية.

وخلصت المحكمة إلى أنه إذا رغبت إيطاليا في الاستمرار في إعفاء المؤسسات التابعة للأوبرا والأوركسترا من تلك البنود، فعليها أن تجد إجراءات أخرى لمنع استخدام هذه القواعد والمعاقبة على سوء استغلالها.

ويجب أن تصل محكمة استئناف روما التي تنظر في القضية الآن، إلى حكم يستند على قرار محكمة العدل الأوروبية.