وزير الدفاع التركي يعلن بدء تركيب أنظمة «إس - 400» الروسية في 2019

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أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، أن بلاده ستبدأ تركيب أنظمة "إس-400 " الروسية للدفاع الجوي نهاية العام القادم.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية، اليوم الخميس، عنه القول :"أعمال التركيب ستبدأ في أكتوبر، ونقوم حالياً باختيار العاملين. وسيتم إرسال من يتم اختيارهم إلى روسيا لتدريبهم بداية العام القادم".

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أغسطس الماضي، أن تركيا بحاجة إلى هذه المنظومة وأنها ستبدأ تسلمها في أسرع وقت ممكن.

تجدر الإشارة إلى أن الاتفاق بين أنقرة وموسكو بشأن المنظومة، يثير غضب حلفاء تركيا في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وخاصة الولايات المتحدة.