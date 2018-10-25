محمد بن راشد يهدي ولي العهد السعودي قصيدة شعر يبدأها بـ«يا جبل ما يهزك ريح»

أهدى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قصيدة شعر، كمساندة منه لما تمر به الملمكة بعد أزمة وفاة الصحفي السعودي، جمال خاشقجي داخل مقر القنصلية السعودية في إسطنبول.

وقال «بن راشد»، عبر حسابه بـ«تويتر» مساء الخميس، «يا جبل ما يهزك ريح» موجها حديثه للأمير الشاب ضمن قصيدة كتبها له، وذلك في أعقاب حضور الأول لفعاليات مؤتمر الاستثمار الذي استضافته السعودية تحت عنوان «دافوس الصحراء»، وجاءت كلماتها على النحو التالي:

إلى الأخ محمد بن سلمان:

يـا جـبـل مـــا يـهـزك ريــح كـلـنا فــي صـفك إخـوانك

مـعـك بـالتصريح والـتلميح نـبذل المجهود في شانك

يـا محمد مـن جفاك ايطيح اصــرك الله ع عــدوانـك

رجح قدرك ولك ترجيح بالعقل ربك عطا وزانك

خطة التطوير والتصحيح بيدينك بين العرب شانك

ودافس الصحراء لها تربيح والاقتصاد الحر ميدانك

ما يهمك لي يصيح ايٌصيح وعشت سالم فايز أرهانك

يشار إلى أن الشيخ محمد بن راشد كان قد أشاد بكلمات الأمير محمد بن سلمان خلال المؤتمر الاقتصادي، قائلا عنها «حقيقية، متفائلة، جامعة للكلمة، ومعركته الشخصية في تنمية المنطقة نحن معه فيها بالحال والمال».