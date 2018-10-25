«سلمان» يطلع «بوتين» على الإجراءات المتخذة لكشف ملابسات مقتل «خاشقجي»

أطلع العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على ما تم اتخاذه من إجراءات وتحقيقات لكشف الحقائق كاملة في ملابسات مقتل المواطن جمال خاشقجي، وتصميم حكومة خادم الحرمين الشريفين أن يتم محاسبة من تثبت إدانتهم وأن ينالوا جزاءهم الرادع.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه، اليوم الخميس، العاهل السعودي مع الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، حيث تم خلاله أيضًا استعراض العلاقات المتميزة بين البلدين ومجالات التعاون والتنسيق القائمة بين السعودية وروسيا وفرص تطويرها.

من جهته، أعرب الرئيس الروسي عن ثقته في نزاهة الإجراءات التي اتخذتها المملكة وفي شفافية التحقيقات الجارية حاليًا.