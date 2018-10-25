كشف الفنان أحمد العوضي، عن كواليس بداية مشواره الفني، قائلًا إنه بداية دخوله المجال كان مرتبطًا بفتاة، وفي ظل امتلاكه الكثير من الأحلام الفنية التي تعثر في تحقيقها حينذاك كانت تتملكه العصبية، فلم تتحمل شريكته وانفصلا.



وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «معكم»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مع الإعلامية منى الشاذلي، أمس الأربعاء، أن انفصاله عن حبيبته ترك في نفسه أثرًا كبيرًا جعله يصر على تحقيق حلمه في التمثيل، حتى وصل إلى مبتغاه.



وتابع: «في سبيل ذلك، وقعتُ على أعمال فنية من دون أجر، حتى لا تشمت فيَّ لأنني ما زلت دون عمل»، مستطردًا أنه بعد نجاحه تواصلت معه تلك الفتاة لتهنئه ولكن ظهورها جاء متأخرًا بعدما كان أخرجها نهائيًا من حياته.



وواصل: «لم تكن هذه الفتاة أكثر من أحبب، لكنها أكثر من أثرت بي، ولولا ما حدث بيننا، لكنت ما زلت عند النقطة التي بدأت من عندها، لكن من لا يتحملنا في أسوأ حالاتنا لا يستحقنا ونحن في أفضلها».



