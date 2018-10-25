واشنطن: سنمارس أقصى أشكال الضغط على إيران

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، أن واشنطن ستمارس أقصى الضغط ضد النظام الإيراني من أجل الانصياع للمطالب الأمريكية.

وقال "بولتون"، خلال زيارته لأرمينيا، إن مسألة التبادل التجاري بين أرمينيا وإيران ستظل تواجه المشاكل ما دامت طهران لم تغير من سياساتها.

وأضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي، أنه أكد رئيس وزراء أرمينيا، ممارسة واشنطن أقصى أشكال الضغط ضد إيران؛ لاستمرار أنشطتها للحصول على القنبلة النووية، كما أنها أكبر داعمي الإرهاب في العالم، حسبما أفادت قناة "العربية" السعودية اليوم الخميس.

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية من العقوبات الأمريكية ضد طهران في 4 نوفمبر المقبل، وتهدف إلى تخفيض صادرات إيران النفطية إلى الصفر".