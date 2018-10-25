عبدالعزيز يقود تدريبات مستبعدي الزمالك من مواجهة الاتحاد بالبطولة العربية

يقود أيمن عبد العزيز، مدرب نادي الزمالك، تدريبات لاعبي الفريق المستبعدين من معسكر مباراة الاتحاد السكندري، والمقرر لها بعد غد السبت، في ذهاب دور الـ 16 للبطولة العربية .

ويتواجد فى تدريبات المستبعدين كلا من، "مصطفى فتحى و أحمد مدبولى و المغربى حميد أحداد و محمد عبد السلام و محمد أحمد كماتشو و محمود عبد المنصف".

وقاد عبد العزيز، تدريبات المستبعدين في الزمالك، قبل مباراة الإنتاج الحربي، مساء الثلاثاء الماضي، في دور الـ 16 لمسابقة كأس مصر قبل توجه للإسكندرية خلال اللقاء.

ثم عاد مرة أخرى للقاهرة لقيادة التدريبات على أن يعود للإسكندرية قبل ساعات من مباراة الاتحاد في ذهاب دور الـ 16 للبطولة العربية للتواجد على مقاعد الجهاز الفنى .