الناتو يؤكد دعمه لعملية السلام في أفغانستان

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أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي "الناتو" ينس ستولتنبرج، دعم الحلف لعملية السلام في أفغانستان.

وقال ستولتنبرج - خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، حسبما ذكرت وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية، اليوم الخميس - "إن الناتو يدعم الجهود الرامية لإيجاد حل سياسي وسلّمي للنزاع في أفغانستان".

وأضاف: "نحن نفعل ذلك، ليس عن طريق الانخراط في محادثات السلام مباشرة، فهذا ليس الدور المنوط به الناتو، وإنما عن طريق المساندة السياسية".

وأشار إلى أن حلفاء الناتو يقدمون الدعم، ولكن إسهامهم الأكثر أهمية لعملية السلام يتمثل في إرسال رسالة واضحة لمسلحي طالبان وغيرهم من المسلحين مفادها أنهم لن يستطيعوا الفوز على أرض المعركة وأن عليهم الجلوس على طاولة المفاوضات.

يأتي هذا في الوقت الذي تُبذل فيه جهود لإيجاد حل سياسي للنزاع المستمر في أفغانستان.