أقيم مساء اليوم الخميس، حفل افتتاح بطولة مصر الدولية الرابعة للريشة الطائرة، المقامة بصالة رقم 4 باستاد القاهرة الدولي، بمشاركة 30 دولة.

وحضر حفل الإفتتاح مجلس إدارة اتحاد الريشة الطائرة برئاسة هشام التهامي، وممثلًا عن اللجنة الأولمبية، وحياة خطاب رئيسة اللجنة البارالمبية المصرية، والموريشي ساهير سكرتير عام الاتحاد الأفريقي ، بجانب عدد من مسؤولي الرياضة المصرية والاتحادات الرياضية.

وتمنى هشام التهامي للدول المشاركة إقامة سعيدة ومنافسة قوية، معربًا عن شكره لهم في ظل حرصهم على التواجد على أرض مصر، مؤكدًا أن البطولة ستشهد منافسة قوية عقب موافقة الاتحاد الدولي على دخولها في أجندته الدولية، كما وجه الشكر لمسئولي الاتحادين الأفريقي والدولي على ثقتهم في الاتحاد المصري وقدرته على تنظيم البطولة بشكل جيد، مشيرًا إلى أن البطولة ستشهد الكثير من التطوير في النسخ المقبلة.

وأعطت حياة خطاب شارة البدء متمنية أن تصبح البطولة قبلة للاعبين من كافة الدول لاسيما ذوي الاحتياجات الخاصة.

وشمل الإفتتاح على بعض العروض الإستعراضية وكان على رأسها استعراض الفنون الشعبية والتنورة وعرض الفنون النوبية، وعرض فني يمثل خليط من الثقافة الهندية الجزائرية، واخيرا عرض لاطفال مركز شباب الجزيرة بالزي المصري تحت عنوان أطفال مصر بخير.