وفد اتحاد وكالات أنباء الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي يزور قاراباخ

قام وفد اتحاد وكالات أنباء الدول الإسلامية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بزيارة إلى منطقة كاراباخ الأذربيجانية والمنطقة الحدودية الفاصلة بينها وبين أرمينيا.

كما قام الوفد بزيارة إلى بعض القرى الأذربيجانية في المنطقة الحدودية "جبرائيل"، و"فضولي" للتعرف عن قرب عن الأزمة بين أذربيجان وأرمينيا، كما قام الوفد بتفقد إحدى المدارس الموجودة بالمنطقة واستمع إلى القائمين عليها والعاملين بها حول كيفية تشغيل المدرسة في الأوقات التي تقع فيها المناوشات والاشتباكات العسكرية بين البلدين.

وقال والي المنطقة، إن المدرسة يطلق عليها اسم أحد شهداء الحرب الأولى في التسعينات بين أرمينيا وأذربيجان تكريما له وللشهداء الذين يضحون بأنفسهم من أجل الوطن وترابه، وإن أرمينيا تحتل من الأراضي الأذربيجانية ما بين 350 كيلومترا مربعا شمالا، و150 كيلومترا مربعا غربا، مضيفا أنه بعد احتلال المنطقة تم طرد المزارعين منها.

وتابع: "إن الجيش الأذربيجاني كان قد تمكن في وقت سابق من تحرير عدد من القرى البالغ عددها 97 قرية محتلة إلا أن القوى الإقليمية أجبرت أذربيجان بالتهديد من الانسحاب واقتصر التحرير على قرية واحدة ويقوم الجيش الأذربيجاني بحمايتها من على بعد ثلاثة آلاف متر، كما تقع آخر نقطة للقوات الأذربيجانية على بعد 700 متر فقط، ذاكرا أن الاشتباكات بين الجانبين لا تتوقف، معربا عن أمله في تحرير الأراضي الأذربيجانية بالطرق الدبلوماسية في وقت قريب.

ورافق الوفد في زيارته، التي نظمتها رئاسة جمهورية أذربيجان، بهروز حسنوف مستشار الرئاسة، ووالي منطقة كاراباخ كمال حسنوف، حيث استمع وفد اتحاد وكالات الأنباء لإيضاح وشرح للأزمة بين البلدين "أذربيجان وأرمينيا".