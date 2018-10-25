اكتشاف مقصورة احتفالات الملك رمسيس الثاني بمنطقة عرب الحصن

كشفت البعثة الأثرية التابعة لجامعة عين شمس والعاملة بمنطقة عرب الحصن بالمطرية، اليوم الخميس، عن مقصورة احتفالات الملك رمسيس الثاني كاملة بمنطقة آثار عرب الحصن بالمطرية، وذلك أثناء أعمال الحفر الأثري للبعثة والتي كان قد سبق الكشف عن جزء منها في موسم مارس/أبريل 2018.

وتم استكمال أعمال الحفر الأثري هذا الموسم ما أسفر عن كشف باقي المقصورة مع الكشف عن مجموعة من أعتاب الأبواب المؤدية إليها لتتضح الصورة الكاملة عنها.

من جانبه قال ممدوح الدماطي رئيس بعثة عين شمس ووزير الآثار السابق إن الكشف يعد من الاكتشافات الهامة نظرا لتفردها حيث أنها مقصورة فريدة من نوعها من عصر الدولة الحديثة في رحاب معبد رع بمنطقة عين شمس مشيرا إلى أنها استخدمت لجلوس الملك رمسيس الثاني أثناء الاحتفال بأعياد تتويجه وعيده اليوبيلي المعروف عند المصري القديم بالـ"حب سد"، وربما استمر استخدام هذه المقصورة لهذا الغرض طوال عصر الرعامسة.

وأضاف الدماطي أنه تم الكشف أيضا عن مجموعة هامة من الجدران اللبنية عثر بداخلها على جرار تخزين كبير من الفخار لازالت في موقعها الأصلي من عصر الانتقال الثالث تشير إلى أنها كانت منطقة اقتصادية استخدمت في ذلك العصر لإمداد المعبد باحتياجاته من الغلال بالإضافة إلى العديد من القطع الأثرية الأخرى منها جعارين وأواني فخارية وبعض الكتل الحجرية ذات نقوش هيروغليفية حفر على إحداها خرطوش الملك رمسيس الثالث.