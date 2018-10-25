شنت هيئة الرقابة الإدارية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الزراعة ووزارة التموين، عدة حملات بالمحافظات المختلفة لضبط الكميات المخزنة لدى بعض التجار بالمخالفة للقرارات المنظمة بعدم تخزين البطاطس.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة ببعض الثلاجات بمحافظات الدلتا ، وجارى إتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين وسيتم طرح الكميات المضبوطة بمنافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومنافذ وزارة الزراعة .

وأهابت هيئة الرقابة الإدارية وأجهزة الدولة المعنية بجميع التجار المتعاملين بالسلع الغذائية بالالتزام بالقانون و أنه سيتم اتخاذ اجراءات رادعة حيال أى مخالف.

يأتي ذلك فى إطار متابعه توافر السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة و للحد من ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية ومنها البطاطس.